Aggredisce e cerca di dare fuoco all’ex compagno: 45enne arrestata, l’uomo ustionato a testa e braccia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una donna di 45 anni è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di San Benedetto del Tronto con l'accusa di lesioni aggravate e minacce. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre avrebbe aggredito l'ex compagno e tentato di dargli fuoco dopo avergli versato addosso del liquido infiammabile. Fanpage.it - Aggredisce e cerca di dare fuoco all’ex compagno: 45enne arrestata, l’uomo ustionato a testa e braccia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una donna di 45 anni è statadai Carabinieri della stazione di San Benedetto del Tronto con l'accusa di lesioni aggravate e minacce. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre avrebbe aggredito l'exe tentato di darglidopo avergli versato addosso del liquido infiammabile.

