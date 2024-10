Anteprima24.it - “Un caffè con Gianluca Festa”: a Solofra la prima uscita dell’ex sindaco

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Uncon“. E’ questo l’evento organizzato dall’associazione politica e culturaleLibera. Appuntamento cerchiato in rosso per mercoledì ore 18.30 presso la sede di via Gregorio Ronga. “Incontriamo l’exdi Avellino per fare due chiacchiere nella nostra Sede, a moderare l’intervento Raffaele Ingino Direttore di Radio Raffaella Uno”. E’ laverafascia tricolore del capoluogo dopo la scarcerazione avvenuta lo scorso 18 settembre, e la conferenza al Circolo della Stampa in cui però al tavolo lasciò spazio ai legali Luigi Petrillo, Dario Vannetiello e Concetta Mari. L'articolo “Uncon”: alaproviene da Ante24.it.