Torna l’EcoMaratona Festa per i 17 anni

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si avvicina a grandi passi il weekend della 17ª EcoMaratona del Chianti Classico, in scena dal 18 al 20 ottobre grazie al lavoro del Comitato Organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico, con il patrocinio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti, della Provincia di Siena, della Regione e della Lega Atletica Leggera Uisp Siena. Nel panorama del Chianti Classico, dalle straordinarie attrattive turistiche, gli amanti dell’adrenalina troveranno pane per i loro denti già da venerdì 18 ottobre: sul calar della sera, riflettori puntati sulla staffetta 3x1.500m nel centro storico di Castelnuovo Berardenga. Sabato mattina Test gara e briefing coordinato dal tecnico Fulvio Massini, allenamento pensato per sperimentare brevi tratti del percorso a cui seguiranno Pasta Party e convegno tecnico nel pomeriggio.