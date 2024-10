Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024: montepremi, soldi e ranking (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner si aggiudica anche il Masters 1000 di Shanghai 2024, al termine di un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set, contro un mai domo Novak Djokovic. Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell’azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titolo 1000 in stagione e legittima la sua posizione numero 1 nel ranking Atp, dove al momento non ha rivali. Jannik si riscatta subito dalla sconfitta della settimana scorsa in finale contro Alcaraz a Pechino, che rimane dunque la sua unica finale delle otto giocate in cui non ha vinto il titolo. TABELLONE La vittoria vale a Sinner un montepremi che sfiora il milione di euro, per l’esattezza 986.007 euro. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Janniksi aggiudicaildi, al termine di un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set, contro un mai domo Novak Djokovic. Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell’azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titoloin stagione e legittima la sua posizione numero 1 nelAtp, dove al momento non ha rivali. Jannik si riscatta subito dalla sconfitta della settimana scorsa in finale contro Alcaraz a Pechino, che rimane dunque la sua unica finale delle otto giocate in cui non ha vinto il titolo. TABELLONE La vittoria vale aunche sfiora il milione di euro, per l’esattezza 986.007 euro.

Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024: montepremi, soldi e ranking

Jannik Sinner si aggiudica anche il Masters 1000 di Shanghai 2024, al termine di un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set, contro un mai domo Novak Djokovic. Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell'azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titolo 1000 in stagione e legittima la sua posizione numero 1 nel ranking Atp, dove al momento non ha rivali.