Ilnapolista.it - Simeone, De Laurentiis chiede 15 milioni. Nessuno sconto a Cairo (Tuttosport)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Susi parla dell’emergenza attaccanti che ha colpito il Torino dopo l’infortunio di Zapata. Da tempo si parla di, attaccante del Napoli, come possibile obiettivo. Oggi sul quotidiano si legge di primi contatti tra le società e del prezzo fissato da DeSenon sborsa la cifra richiesta,non si muove da Napoli Scrive: Paolo Vanoli è bravo, ma non può fare miracoli. Al tecnico piace molto Giovanni, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato. Dee Conte sono disposti a cederlo, ma il produttore cinematografico15e non intende fare sconti, soprattutto ache a sua volta non gli aveva fatto sconti su Buongiorno. Il Toro ci proverà.