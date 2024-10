Serie D / Ancona, Teramo amara: 1-0 per gli abruzzesi (Di domenica 13 ottobre 2024) Boccardi e compagni subiscono contro una dinamica Teramo con una prestazione sottotono e poco creativa. Il gol partita di D’Egidio nel primo tempo Ancona, 13 ottobre 2024 – Nulla da fare per i dorici che non riescono a ripetersi dopo la bella prova di domenica scorsa ed escono dal Bonolis sconfitti 0-1 contro una vivace Teramo al termine di una gara dove l’undici di Gadda non ha brillato senza mai riuscire ad incidere. Il mister dorico non cambia modulo ma qualche interprete come da pronostico con il duo Amadori e Belcastro davanti e nelle retrovie Bellucci al posto di Marino. La prima occasione pericolosa è dei i locali con la punizione di Galesio causato da Laukzemis, ammonito. Al 29’ la partita si sblocca con la rete firmata da D’Egidio. .com - Serie D / Ancona, Teramo amara: 1-0 per gli abruzzesi Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Boccardi e compagni subiscono contro una dinamicacon una prestazione sottotono e poco creativa. Il gol partita di D’Egidio nel primo tempo, 13 ottobre 2024 – Nulla da fare per i dorici che non riescono a ripetersi dopo la bella prova di domenica scorsa ed escono dal Bonolis sconfitti 0-1 contro una vivaceal termine di una gara dove l’undici di Gadda non ha brillato senza mai riuscire ad incidere. Il mister dorico non cambia modulo ma qualche interprete come da pronostico con il duo Amadori e Belcastro davanti e nelle retrovie Bellucci al posto di Marino. La prima occasione pericolosa è dei i locali con la punizione di Galesio causato da Laukzemis, ammonito. Al 29’ la partita si sblocca con la rete firmata da D’Egidio.

