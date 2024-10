Scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle 2024” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tensione alle Stelle nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, con un nuovo scontro tra Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli. La Bruganelli, concorrente dello show, ha espresso il suo disagio per i commenti della Lucarelli, dichiarando di essersi sentita “ferita come madre” dopo le parole della giurata nella puntata precedente. Lucarelli, infatti, aveva detto: “Ti ho visto piccola in scena”, facendo scattare la reazione della Bruganelli. Selvaggia Lucarelli Risponde: “Ti Vedo Confusa” Durante la puntata, la tensione è salita nuovamente quando, dopo l’esibizione della Bruganelli, Lucarelli ha ribattuto: “Non mi interessa la lite, ma ti vedo confusa. La scorsa volta ti avevo fatto un complimento, ma adesso sembra che tu adatti il tuo personaggio a ciò che ti conviene. Non avevi difficoltà a insultare tutti al Grande Fratello”. Spettacolo.periodicodaily.com - Scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle 2024” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Tensione allenella terza puntata dicon le, con un nuovo scontro trae la giurata. La, concorrente dello show, ha espresso il suo disagio per i commenti della, dichiarando di essersi sentita “ferita come madre” dopo le parole della giurata nella puntata precedente., infatti, aveva detto: “Ti ho visto piccola in scena”, facendo scattare la reazione dellaRisponde: “Ti Vedo Confusa” Durante la puntata, la tensione è salita nuovamente quando, dopo l’esibizione dellaha ribattuto: “Non mi interessa la lite, ma ti vedo confusa. La scorsa volta ti avevo fatto un complimento, ma adesso sembra che tu adatti il tuo personaggio a ciò che ti conviene. Non avevi difficoltà a insultare tutti al Grande Fratello”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ballando con le stelle 2024 - Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio : la classifica della terza puntata - Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti allo spareggio: Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Il verdetto la prossima settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ballando con le Stelle 2024 - le pagelle : tutti contro Sonia Bruganelli - I giudizi sui principali protagonisti della terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, quella di sabato 12 ottobre. (Quotidiano.net)

Ballando con le stelle - nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli - (Adnkronos) – "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ''ferita come madre" dopo le parole pronunciate […] The post Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)