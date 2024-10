Sabalenka-Zheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Arynase la vedrà contro Qinwennella finale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La numero due del ranking mondiale in semifinale ha avuto la meglio in rimonta nei confronti della statunitense Coco Gauff mentre la padrona di casa ha prevalso d’esperienza in due set nel derby disputato contro la connazionale Wang Xinyu. Il bilancio degli scontri diretti premia, che è saldamente in vantaggio per 3-0. Quest’anno si sono già incontrate nella finale degli Australian Open e nei quarti di finale degli US Open e in entrambi i casi ha prevalso comodamente la tre volte campionessa Slam. Sarà quest’ultima, dunque, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.