Panorama.it - Rischi (e bluff) degli energy drink

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Attraenti, nelle loro confezioni colorate e spesso aggressive, pensate appositamente per catturare l’attenzione dei più giovani. Super pubblicizzati dagli influencer del fitness, e poi durante i concerti, i rave party, gli eventi in spiaggia e persino nelle pubblicità che si aprono durante i giochi online e nelle app sportive, soprattutto quelle dedicate a donne e ragazzini. Sono gliad alto contenuto di caffeina, taurina e vitamine, ma a basso contenuto di zuccheri, spacciati dalle case produttrici come «booster» ipocalorici, acceleratori del metabolismo: in altre parole, si vende il concetto che bevendo queste bibite si dimagrisca meglio e più in fretta. Inoltre, si fa passare anche il messaggio che servano ad attutire l’effetto delle ubriacature e che la sferzata di energia trasmessa possa aiutare nelle performance sportive, sociali e sessuali.