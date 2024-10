Riscaldamento, la spesa media per famiglia supera i 1100 euro: come risparmiare sulla bolletta (Di domenica 13 ottobre 2024) Nonostante le temperature in rialzo in Italia, a partire da martedì 15 ottobre 2024 sarà consentito accendere i termosifoni nei comuni appartenenti alla zona climatica E, la più fredda, salvo ordinanze comunali contrarie. Il Riscaldamento potrà essere mantenuto acceso fino a un massimo di 14 ore al giorno, con termine fissato al 15 aprile 2025. Ma quanto ci verrà a costare l’accensione del Riscaldamento? Facile.it ha calcolato che, con le tariffe attuali del mercato libero, quest’anno gli italiani spenderanno in media 1.144 euro per riscaldare le proprie abitazioni. Quando si accende il Riscaldamento: le date per zona I primi a poter accendere i termosifoni, a partire dal 15 ottobre, saranno i condomini nelle città della Zona E, che include gran parte del nord e del centro Italia, seguiti dalle altre zone del Paese. Quifinanza.it - Riscaldamento, la spesa media per famiglia supera i 1100 euro: come risparmiare sulla bolletta Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nonostante le temperature in rialzo in Italia, a partire da martedì 15 ottobre 2024 sarà consentito accendere i termosifoni nei comuni appartenenti alla zona climatica E, la più fredda, salvo ordinanze comunali contrarie. Ilpotrà essere mantenuto acceso fino a un massimo di 14 ore al giorno, con termine fissato al 15 aprile 2025. Ma quanto ci verrà a costare l’accensione del? Facile.it ha calcolato che, con le tariffe attuali del mercato libero, quest’anno gli italiani spenderanno in1.144per riscaldare le proprie abitazioni. Quando si accende il: le date per zona I primi a poter accendere i termosifoni, a partire dal 15 ottobre, saranno i condomini nelle città della Zona E, che include gran parte del nord e del centro Italia, seguiti dalle altre zone del Paese.

