Pokémon GO – Svelata la prima parte dell’evento di Halloween

(Di domenica 13 ottobre 2024) Niantic svela nuovi dettagli relativi all’evento2024I, diGO, che si terrà dalle 10:00 di martedì 22 ottobre alle 10:00 di lunedì 28 ottobre 2024 (ora locale). Tra le tante novità, ci sarà il debutto di Morpeko, che porterà nel gioco nuove dinamiche di combattimento. Morpeko avrà la capacità di cambiare forma durante i combattimenti ogni volta che utilizzerà un attacco caricato, ma all’inizio solo nelle sfide contro il Team GO Rocket o nella Lega Lotte GO. Un’altra novità da non perdere è il debutto di Gastly Dynamax nelle lotte Dynamax di livello uno, insieme acome Grookey, Scorbunny e Sobble.