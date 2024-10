Pistoiese, vittoria di misura col Tuttocuoio al "Melani" (Di domenica 13 ottobre 2024) Pistoia, 13 ottobre 2024 – La Pistoiese regola 1-0 il Tuttocuoio e resta a -7 dalla capolista Tau. La sesta giornata del campionato di serie D vede gli arancioni vittoriosi, ma con gli stessi problemi di sempre: il gioco, non particolarmente brillante (per adoperare un eufemismo). Ma tant’è, il risultato, la vittoria, è arrivato. Partita equilibrata. Al 3’ Cardella ci prova direttamente su calcio piazzato dai 24 metri: Carcani è abile a deviare il pallone, indirizzato all’angolino basso alla sinistra del portiere, in calcio d’angolo. Al 17’ un difensore ospite stoppa Kharmoud a 3 metri dalla linea di porta: occasione sventata. Al 20’ errore colossale di Polvani in fase di avvio d’azione (sbaglia il passaggio a Donida nella sua area), ma Massaro non riesce a trasformare da posizione favorevole. Sport.quotidiano.net - Pistoiese, vittoria di misura col Tuttocuoio al "Melani" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Pistoia, 13 ottobre 2024 – Laregola 1-0 ile resta a -7 dalla capolista Tau. La sesta giornata del campionato di serie D vede gli arancioni vittoriosi, ma con gli stessi problemi di sempre: il gioco, non particolarmente brillante (per adoperare un eufemismo). Ma tant’è, il risultato, la, è arrivato. Partita equilibrata. Al 3’ Cardella ci prova direttamente su calcio piazzato dai 24 metri: Carcani è abile a deviare il pallone, indirizzato all’angolino basso alla sinistra del portiere, in calcio d’angolo. Al 17’ un difensore ospite stoppa Kharmoud a 3 metri dalla linea di porta: occasione sventata. Al 20’ errore colossale di Polvani in fase di avvio d’azione (sbaglia il passaggio a Donida nella sua area), ma Massaro non riesce a trasformare da posizione favorevole.

Al Melani c’è il Tuttocuoio. Pistoiese a caccia del gol - Problema gol? Non sono preoccupato, lo sarei se non creassimo occasioni da rete, ma anche a Lentigione potevamo segnare almeno in tre o quattro circostanze. Sarà fondamentale l’approccio con cui scenderemo in campo. "Cominciamo col dire che in questo campionato non ci sono squadre materasso partite abbordabili. (Lanazione.it)