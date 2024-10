“Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Anni prima dell’attacco del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata ancora più efferata di attacchi terroristici contro Israele – tra cui il rovesciamento di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre – mentre facevano pressione sull’Iran affinché aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato ebraico”. E’ quanto si legge sul Washington Post, che riporta i contenuti di alcuni documenti dell’organizzazione palestinese sequestrati dalle forze israeliane a Gaza. Dalle carte e dai registri elettronici recuperati nei comandi di Hamas emerge una pianificazione “in stato avanzato per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli”. Nella strategia di Hamas rientrava il coinvolgimento di altri gruppi di militanti alleati per coordinare un assalto contro Israele da Nord, Sud e Sudest. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Anni prima dell’del 7 ottobre 2023, i leader diavevano pianificato un’ondata ancora più efferata di attacchi terroristici contro– tra cui il rovesciamento di un grattacielo di Tel Aviv in11– mentre facevano pressione sull’Iran affinché aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato ebraico”. E’ quanto si legge sul Washington Post, che riporta i contenuti di alcunidell’organizzazione palestinesedalle forze israeliane a Gaza. Dalle carte e dai registri elettronici recuperati nei comandi diemerge una pianificazione “in stato avanzato per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli”. Nella strategia dirientrava il coinvolgimento di altri gruppi di militanti alleati per coordinare un assalto controda Nord, Sud e Sudest.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Hamas pianificava attacco stile 11 settembre su Israele' - Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. L'appello era stato inviato, tra l'altro, anche a Ismail Qaani , comandante della forza Quds delle Guardie rivoluzionarie, ora sospettato di tradimento. (Quotidiano.net)

Israele - Ben Gvir provoca ancora : “Costruirei una sinagoga sul Monte del Tempio”. La mossa in stile Sharon per minare i negoziati su Gaza - Io sono la leadership politica e la leadership politica permette la preghiera ebraica” sul posto. Il 13 agosto il leader ultra-nazionalista di Otzma Yehudit è salito sul Monte in occasione del digiuno di Tisha B’Av (ricordo della distruzione del Tempio di Gerusalemme), con centinaia di seguaci che si sono prostrati a terra per pregare, violando le intese internazionali che regolano l’accesso al ... (Ilfattoquotidiano.it)

Da Beirut a Teheran - Israele mette in atto la sua operazione in stile “Ira di Dio” - Sono trascorsi trecento giorni dal 7 ottobre, e Israele ha eliminato l’uomo che negli ultimi venti anni ha mosso gli affari economici e diplomatici di Hamas. Ismail Haniyeh, appariscente leader del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)