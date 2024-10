Paura al cimitero: porta i fiori alla tomba di un amico, la scala si spezza e lui cade giù (Di domenica 13 ottobre 2024) Un mazzo di fiori sulla tomba, una scala in legno rotta ed un volo di 4 metri: per l'uomo, caduto mentre si trovava al cimitero, sono subito scattati i soccorsi. Fanpage.it - Paura al cimitero: porta i fiori alla tomba di un amico, la scala si spezza e lui cade giù Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un mazzo disulla, unain legno rotta ed un volo di 4 metri: per l'uomo, caduto mentre si trovava al, sono subito scattati i soccorsi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex chiosco dei fiori al cimitero. Il Comune ’incamera’ il terreno : "Era una situazione insanabile" - "Oggi andiamo ad acquisire un terreno gratuitamente per destinarlo alla collettività – commenta l’assessore Lucchesi – e questo non solo dimostra l’impegno degli uffici a far rispettare la legge, ma permetterà di recuperare lo spazio a pubblica utilità. Si chiude così una lunga vicenda legata ad uno dei simboli del paese realizzato oltre 50 anni fa in una situazione decisamente insolita: infatti ... (Lanazione.it)

Chioschi dei fiori al cimitero comunale di Rosarno - pubblicato il bando pubblico - L'amministrazione comunale di Rosarno, con in testa il sindaco Pasquale Cutrì, il vicesindaco con delega al servizio cimiteri Teodoro De Maria e la responsabile della terza Uoc- area tecnica 1 Domenica Corigliano, rendono noto che in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti... (Reggiotoday.it)

Chiosci dei fiori al cimitero comunale di Rosarno - pubblicato il bando pubblico - L'amministrazione comunale di Rosarno, con in testa il sindaco Pasquale Cutrì, il vicesindaco con delega al servizio cimiteri Teodoro De Maria e la responsabile della terza Uoc- area tecnica 1 Domenica Corigliano, rendono noto che in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti... (Reggiotoday.it)