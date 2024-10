Mister Movie | Shock per Edoardo Donnamaria aggredito da “una fan” (Di domenica 13 ottobre 2024) È trascorso più di un anno dalla rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, eppure le fan dell’ex coppia faticano ad accettare la separazione. Ripercorriamo brevemente la loro storia: Edoardo e Antonella si sono conosciuti circa due anni fa durante il Grande Fratello Vip. Tra i due è scattata subito una scintilla, dando vita a Mistermovie.it - Mister Movie | Shock per Edoardo Donnamaria aggredito da “una fan” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È trascorso più di un anno dalla rottura trae Antonella Fiordelisi, eppure le fan dell’ex coppia faticano ad accettare la separazione. Ripercorriamo brevemente la loro storia:e Antonella si sono conosciuti circa due anni fa durante il Grande Fratello Vip. Tra i due è scattata subito una scintilla, dando vita a

“Sono stato aggredito sotto la radio da una persona che ha usato la scusa di portarmi un regalo. Tremavo dalla paura” : lo sfogo dello speaker Edoardo Donnamaria - L’APPELLO DI DONNAMARIA – Lo speaker riporta quindi il botta e risposta avuto con colei che lo avrebbe aggredito: “Se vuoi venire a trovarmi per parlare di cose carine o chiedermi una foto non c’è problema. Questa persona ha cominciato a fare la finta: ‘Mi hai aggredito, sto tremando’. Edoardo Donnamaria si confida con i fan nel corso di una diretta sul proprio canale Twitch, raccontando di ... (Ilfattoquotidiano.it)

