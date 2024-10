Secoloditalia.it - Migranti: l’eroe della sinistra, Mimmo Lucano, dovrà risarcire 500mila euro agli italiani

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Cinquecentomiladaallo Stato, quindi ai contribuenti, per errori e sprechi commessi nella gestione delle convenzioni con le coop incaricate di accogliere e sostenere gli immigrati in arrivo in Italia. La sezione di CatanzaroCorte dei Conti ha condannato 40 soggetti, tra cui 14 amministratori locali, un ex dirigente regionale e diverse società cooperative, per un danno erariale di 4 milioni e 200 mila. Tra questi, anche l’deputato Avs, a cui viene contestata una cifra di mezzo milione di, scrive Il Fatto Quotidiano. Il risarcimento record per irregolarità suichiesto aL’inchiestaCorte dei Conti riguarda la convenzione “emergenza Nord Africa”, gestita dalla Protezione civile, e la gestione dei centri di accoglienza perin Calabria tra aprile 2011 e dicembre 2012.