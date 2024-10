Masters 1000 Shanghai 2024, Djokovic: “Sinner è stato troppo bravo per me” (Di domenica 13 ottobre 2024) Novak Djokovic ha parlato durante la premiazione del Masters 1000 di Shanghai 2024, persa in due set contro Sinner che ha poi elogiato: “Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: è stato troppo bravo per me, il titolo è stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team“. Nole ha proseguito: “È stato bello rivedere Roger Federer in tribuna: avevo un po’ di pressione sapendo che eri qui a guardarmi“. Infine rivolgendosi al pubblico: “Voglio esprimere la gratitudine per il supporto che mi avete dato. Ogni giorno davanti all’hotel ci aspettavate, l’accoglienza è stata molto calda: è un piacere essere qui a Shanghai“. Masters 1000 Shanghai 2024, Djokovic: “Sinner è stato troppo bravo per me” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Novakha parlato durante la premiazione deldi, persa in due set controche ha poi elogiato: “Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui aho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: èper me, il titolo èmeritato. Mi congratulo anche con il suo team“. Nole ha proseguito: “Èbello rivedere Roger Federer in tribuna: avevo un po’ di pressione sapendo che eri qui a guardarmi“. Infine rivolgendosi al pubblico: “Voglio esprimere la gratitudine per il supporto che mi avete dato. Ogni giorno davanti all’hotel ci aspettavate, l’accoglienza è stata molto calda: è un piacere essere qui a“.: “per me” SportFace.

