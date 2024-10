Mario Sechi: Bruciano soldi e poi battono cassa (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tempo è galantuomo e alla fine lo scempio industriale di Stellantis non può più essere ignorato da nessuno, neanche dalla sinistra che ha fatto da reggicoda agli eredi degli Agnelli, sperando di ricavarne un dividendo politico. Noi avevamo ragione e loro torto. Carlos Tavares è a fine corsa, ha gestito il gruppo automobilistico deprimendo fino al collasso marchi storici come Lancia, Maserati e Alfa Romeo, la Fiat è appesa al destino della Grande Panda (prodotta in Serbia), negli Stati Uniti i concessionari sono pieni di auto invendute, il motore elettrico sta fulminando i posti di lavoro. Tutti i grandi costruttori ora vogliono frenare la follia verde, Tavares no, è uno stupefacente caso di masochismo a quattro ruote, devono essergli rimaste incastrate le dita nella presa della corrente elettrica del suo garage. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tempo è galantuomo e alla fine lo scempio industriale di Stellantis non può più essere ignorato da nessuno, neanche dalla sinistra che ha fatto da reggicoda agli eredi degli Agnelli, sperando di ricavarne un dividendo politico. Noi avevamo ragione e loro torto. Carlos Tavares è a fine corsa, ha gestito il gruppo automobilistico deprimendo fino al collasso marchi storici come Lancia, Maserati e Alfa Romeo, la Fiat è appesa al destino della Grande Panda (prodotta in Serbia), negli Stati Uniti i concessionari sono pieni di auto invendute, il motore elettrico sta fulminando i posti di lavoro. Tutti i grandi costruttori ora vogliono frenare la follia verde, Tavares no, è uno stupefacente caso di masochismo a quattro ruote, devono essergli rimaste incastrate le dita nella presa della corrente elettrica del suo garage.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crozza nei panni di Mario Sechi : «Giorgia Meloni la premier più amata al mondo? Non lo dico io ma l’Ocse…» – Il video - . In Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza stavolta indossa i panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono io che la difendo, è l’italiano che l’ha votata… la difendono loro, non io! Tra l’altro sapete quanti soldi si spendono ogni volta che andiamo a ... (Open.online)

Mario Sechi : i nostri soldati non si toccano - ma ora via da lì - Sparare contro le postazioni della missione Unifil per indurre l'Onu a lasciare il campo libero e permettere l'azione contro i terroristi di Hezbollah senza ostacoli - non aiuterà Israele a vincere la guerra, perché Gerusalemme ha bisogno di amici, non di altri nemici. I soldati italiani sono finiti sotto il fuoco dell'esercito israeliano nel sud del Libano e Guido Crosetto ha fatto benissimo a ... (Liberoquotidiano.it)

Mario Sechi : Israele all'incrocio della sua storia - Israele ha messo a segno colpi eccezionali, il premier Benjamin Netanyahu sta vincendo la guerra, ma non può permettersi di sbagliare i tempi e l'impiego della forza: deve continuare la sua campagna in Libano contro Hezbollah (senza lasciare che Hamas nella Striscia di Gaza abbia lo spazio e il tempo per riorganizzarsi), dunque non può impiegare tutto il suo arsenale con Teheran, ma non può ... (Liberoquotidiano.it)