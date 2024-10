LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento in calo e primi rinvii del quarto match race tra New Zealand ed Ineos (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Ennesimo slittamento, stavolta alle 15.35. vento in continuo calo che adesso si assesta a poco più di 6 nodi medi. Così è difficile. 15:23 vento debole ma onda tutto sommato accettabile, per questo motivo il comitato di regata conta di poter portare a termine anche race-4. 15:18 Continua il valzer dei rinvii, con il secondo match race di oggi che inizierà alle 15.28. 15:14 Arriva subito un nuovo slittamento da parte del comitato di regata. Regata posticipata alle 15.23. 15:11 Primo wind test fallito e match race rinviato di 5 minuti. Si inizierà non prima delle 15.20. 15:08 7.6 nodi medi alimentano il campo di regata. Condizioni difficilissime ma il comitato di regata sembrerebbe intenzionato a far partire la regata 15:04 Il quarto match race tra New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 15.15. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento in calo e primi rinvii del quarto match race tra New Zealand ed Ineos Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:27 Ennesimo slittamento, stavolta alle 15.35.in continuoche adesso si assesta a poco più di 6 nodi medi. Così è difficile. 15:23debole ma onda tutto sommato accettabile, per questo motivo il comitato di regata conta di poter portare a termine anche-4. 15:18 Continua il valzer dei, con il secondodi oggi che inizierà alle 15.28. 15:14 Arriva subito un nuovo slittamento da parte del comitato di regata. Regata posticipata alle 15.23. 15:11 Primo wind test fallito erinviato di 5 minuti. Si inizierà non prima delle 15.20. 15:08 7.6 nodi medi alimentano il campo di regata. Condizioni difficilissime ma il comitato di regata sembrerebbe intenzionato a far partire la regata 15:04 Iltra NewedBritannia inizierà alle 15.15.

