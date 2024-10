La Conad debutta al ’Bigi’ (Di domenica 13 ottobre 2024) Conad (0) chiamata al riscatto. Dopo aver perso in 3 set all’esordio sul campo di Prata di Pordenone, gli uomini di Fanuli confidano nel fattore campo per conquistare i primi punti della stagione: alle 19, al PalaBigi, arriva la rinnovata Consar Ravenna, reduce da un ottimo 3-0 rifilato al Pala De Andrè alla matricola Fano. A presentare la sfida è l’opposto polacco Pawel Stabrawa: "Domenica ci attende una gare estremamente complicata, perché Ravenna è una squadra molto fisica con ottime percentuali in attacco ed in battuta. Dobbiamo dimostrare che la gara di Prata è stata solo un incidente di percorso: per farlo mi aspetto una Conad comunque serena e tranquilla, consapevole delle proprie qualità. Se sapremo portare entuasiasmo in campo, non ho dubbi che potremo toglierci delle belle soddisfazioni". L’avversario. Sport.quotidiano.net - La Conad debutta al ’Bigi’ Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024)(0) chiamata al riscatto. Dopo aver perso in 3 set all’esordio sul campo di Prata di Pordenone, gli uomini di Fanuli confidano nel fattore campo per conquistare i primi punti della stagione: alle 19, al PalaBigi, arriva la rinnovata Consar Ravenna, reduce da un ottimo 3-0 rifilato al Pala De Andrè alla matricola Fano. A presentare la sfida è l’opposto polacco Pawel Stabrawa: "Domenica ci attende una gare estremamente complicata, perché Ravenna è una squadra molto fisica con ottime percentuali in attacco ed in battuta. Dobbiamo dimostrare che la gara di Prata è stata solo un incidente di percorso: per farlo mi aspetto unacomunque serena e tranquilla, consapevole delle proprie qualità. Se sapremo portare entuasiasmo in campo, non ho dubbi che potremo toglierci delle belle soddisfazioni". L’avversario.

