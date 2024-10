La cometa C/2023 A3 nei cieli del Leccese: "Un magico tramonto" (Di domenica 13 ottobre 2024) ALLISTE - Un nostro lettore, Vito Adamo, ci ha inviato questo scatto della cometa C/2023 A3 vista nella serata di ieri, 12 ottobre 2024, nei cieli di Alliste, intitolato "Un magico tramonto".***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e Lecceprima.it - La cometa C/2023 A3 nei cieli del Leccese: "Un magico tramonto" Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ALLISTE - Un nostro lettore, Vito Adamo, ci ha inviato questo scatto dellaC/A3 vista nella serata di ieri, 12 ottobre 2024, neidi Alliste, intitolato "Un".***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e

