Kylian Mbappe può fare quello che vuole

Il centrocampista francese Wesley Fofana ha difeso il capitano assente Kylian Mbappe e ha suggerito che i media a volte sono troppo duri con la stella del Real Madrid. Mbappe è stata la notizia principale questa settimana anche se non è nemmeno con la nazionale francese. Il 25enne è stato escluso dall'allenatore Didier Deschamps quando la settimana scorsa è stata nominata la squadra per aiutarlo a recuperare da un infortunio alla coscia. Poi è partito per il Real Madrid nel fine settimana, una mossa che ha suscitato perplessità. E le critiche si sono intensificate quando è stato visto visitare una discoteca di Stoccolma giovedì, nello stesso momento in cui la Francia stava suonando contro Israele a Budapest.

Kylian Mbappe dovrebbe essere privato della carica di capitano della Francia dopo essere stato avvistato in una discoteca svedese - Mbappe è stato poi avvistato in Svezia ieri sera, proprio mentre la squadra di Deschamps batteva Israele 4-1. Mbappe è stato escluso dalla rosa della Francia nominata la scorsa settimana da Didier Deschamps per le partite della Nations League contro Israele e Belgio. La redazione vi terrà aggiornata nel caso vi siano altri aggiornamenti sull’argomento. (Justcalcio.com)

Kylian Mbappè avvistato a Stoccolma : ristorante e discoteca durante la partita della Francia - Lo rivela il quotidiano Aftonbladet che pubblica le foto del capitano dei Bleus, infortunato per questo raduno di ottobre, girare per le strade di Stoccolma nella giornata di giovedì sera mentre la nazionale di Deschamps affrontava Israele (vittoria per 4-1 in Ungheria). Con il volto parzialmente nascosto da un cappello nero e una mascherina, l’attaccante del Real Madrid si sarebbe recato prima ... (Sportface.it)

La situazione di Kylian Mbappe “non è facile” - dice Konate dopo che il capitano della Francia è stato escluso dalla squadra - “Ho detto all’allenatore che poteva contare su di me. ” A casa #FiersdetreBleuspic. Dobbiamo goderci il momento”. “L’Euro è finito”, ha detto Konate. “Essere un leader è qualcosa che non può essere insegnato”, ha detto. Il mio ruolo era stare con la squadra e sostenerla. com. Devi piacere a tutti dentro e fuori dal campo. (Justcalcio.com)