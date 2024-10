Incendio in un hotel di Abano Terme, 45 persone intossicate (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI- È di 45 persone lievemente intossicate dal fumo ma nessun ferito il bilancio dell'Incendio divampato poco dopo la mezzanotte nell'hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova. Il rogo è stato completamente domato alle 7,30 di questa mattina dai Vigili del Fuoco. Le fiamme, per cause ancora da accertare, erano partite da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti portati in salvo. Delle 45 persone visitate al pronto soccorso perché avere respirato del fumo, nessuna ha avuto conseguenze serie. I vigili del fuoco sono arrivati nell'immediatezza da Abano e a seguire da Padova, Piove di Sacco, Rovigo e con i volontari i Borgoricco con una trentina di operatori e 9 automezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea. Agi.it - Incendio in un hotel di Abano Terme, 45 persone intossicate Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI- È di 45lievementedal fumo ma nessun ferito il bilancio dell'divampato poco dopo la mezzanotte nell'Alexander di, in provincia di Padova. Il rogo è stato completamente domato alle 7,30 di questa mattina dai Vigili del Fuoco. Le fiamme, per cause ancora da accertare, erano partite da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti portati in salvo. Delle 45visitate al pronto soccorso perché avere respirato del fumo, nessuna ha avuto conseguenze serie. I vigili del fuoco sono arrivati nell'immediatezza dae a seguire da Padova, Piove di Sacco, Rovigo e con i volontari i Borgoricco con una trentina di operatori e 9 automezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea.

