Highlights e gol Finlandia-Inghilterra 1-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO)

Il VIDEO con Highlights e gol di Finlandia-Inghilterra 1-3, match valido per la quarta giornata della League B della Uefa Nations League 2024/2025. A Helsinki arriva la vittoria esterna per la nazionale inglese, che si rilancia nella sua corsa alla promozione in League A. Ad aprire le marcature è stato Jack Grealish, capace di avviare e finalizzare una bella azione corale al minuto 18. Nella ripresa la Finlandia prova a resistere, ma al 74? il colpo di grazia arriva con una splendida punizione di Trent Alexander-Arnold che fissa il punteggio sul 2-0. Nel finale c'è spazio anche per Rice, che cala il tris inglese prima del gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Hoskonen.

Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-0 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Nel secondo tempo ci pensa il solito bomber Mitrovic (61?)Â a chiudere i conti per il 2-0 finale. Rivedi gol e highlights della sfida. Svizzera ultima a 0 punti. . Serbia che si conferma al terzo posto con 4 punti nel girone che vede Spagna prima a 7 e Danimarca seconda a 6. The post Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Il Portogallo batte la Polonia 3-1 a domicilio nella terza giornata di Nations League 2024/2025. The post Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Rivedi gol e highlights della sfida. C’è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo, che mette a segno il gol numero 906 in carriera firmando la rete del 2-0 dopo il vantaggio iniziale di ... (Sportface.it)

Highlights e gol Spagna-Danimarca 1-‘ - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Rivedi gol e highlights della sfida. . La solita dominante Spagna piega una rocciosa Danimarca nella terza giornata di Nations League 2024/2025. La selezione di Luis de La Fuente vince 1-0 grazie al gol di Zubimendi al 79?, che regala alle Furie Rosse il primo posto nel girone proprio davanti alla Danimarca. (Sportface.it)