Guardiola a Che tempo che fa | Ho imparato l’italiano con De Gregori

(Adnkronos) – "Parlo bene l'italiano? Merito di Francesco De Gregori". Pep Guardiola si accomoda nello studio di Che tempo che fa e risponde alle domande di Fabio Fazio. Il manager catalano del Manchester City – un passato in Serie A da giocatore di Roma e Brescia – stupisce il conduttore per la sua proprietà di linguaggio.

Guardiola e Baggio - incontro tra fuoriclasse a Che tempo che fa – Video - . Pep Guardiola sbarca negli studi televisivi di Che tempo che fa, sul canale Nove. Ma anche il futuro, o forse no, come commissario tecnico dell'Inghilterra. Il ricordo del "maestro" Cruijff, ma anche Carletto Mazzone. Il passato a Barcellona e Brescia e il presente al Manchester City. Ospite di Fabio […] The post Guardiola e Baggio, incontro tra fuoriclasse a Che tempo che fa – Video appeared ... (Lidentita.it)

