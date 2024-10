Sport.quotidiano.net - Gli impegni degli azzurri. Ismajli, tour de force con l’Albania

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prima tornata di gare europee in chiaro scuro per i nazionali. L’unico a rimanere in campo per 90’ è statocon, sconfitta però 2-0 in Repubblica Ceca nella prima delle due gare valide per la Nation League. L’altra è in programma domani alle 18 a Tbilisi con la Georgia del compagno Goglichidze, rimasto a guardare nella trasferta polacca persa 1-0 contro l’Ucraina. Cacace incece è stato sostituito al 64’ di Nuova Zelanda-Tahiti 3-0, valevole come prima gara alle qualificazioni del prossimo mondiale. L’esterno mancino neozelandese tornerà in campo stamani alle 8 italiane nell’amichevole di Auckland contro la Malesia.