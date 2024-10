Djokovic designa Sinner come erede: “Il suo gioco ricorda il mio. È impressionante” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Jannik Sinner mi ricorda me”. Dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai persa contro il tennista italiano, Novak Djokovic lo ha incoronato come suo erede. La designazione del tennista più vincente della storia è avvenuta con parole inequivocabili in riferimento al modo di stare in campo di Sinner, ritenuto in questo momento il miglior giocatore nel rispondere di tutto il circuito e, anche grazie a questo, capace di vincere due Slam, tre Masters 1000 e altri due tornei nel corso del 2024. “Il suo servizio è tremendamente migliorato, è diventato un’arma importante – ha detto il campione serbo – È aggressivo da fondo appena ha una palla più corta da attaccare, prende l’iniziativa. È molto solido sia con il diritto sia con il rovescio, non commette molti errori e cerca di togliere tempo all’avversario”. Ilfattoquotidiano.it - Djokovic designa Sinner come erede: “Il suo gioco ricorda il mio. È impressionante” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Jannikmime”. Dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai persa contro il tennista italiano, Novaklo ha incoronatosuo. Lazione del tennista più vincente della storia è avvenuta con parole inequivocabili in riferimento al modo di stare in campo di, ritenuto in questo momento il miglior giocatore nel rispondere di tutto il circuito e, anche grazie a questo, capace di vincere due Slam, tre Masters 1000 e altri due tornei nel corso del 2024. “Il suo servizio è tremendamente migliorato, è diventato un’arma importante – ha detto il campione serbo – È aggressivo da fondo appena ha una palla più corta da attaccare, prende l’iniziativa. È molto solido sia con il diritto sia con il rovescio, non commette molti errori e cerca di togliere tempo all’avversario”.

Tennis : Sinner doma Djokovic in 2 set - è lui il re di Shanghai - Il primo break della partita, di Sinner, arriva nel quarto game, poi tiene il servizio e si porta 4-1. Si arriva al tie break in 48 minuti di gioco, Sinner subito avanti 3-0 con un passante, un ace e uno scambio vincente sempre alla battuta. it. . Nel secondo set tocca a Sinner iniziare e sembra ripartire l’equilibrio visto nel primo anche se Djokovic deve vincere la sua prima battuta ai ... (Ildenaro.it)

Sinner : Djokovic è una leggenda - sono felice di questa vittoria - Djokovic è una leggenda del nostro sport, sono felice di questa vittoria” ha detto Jannik Sinner dopo il successo contro il serbo nella finale del Masters 1000 di Shanghai. . it. Roma, 13 ott. (askanews) – “Novak non ha debolezze, devi solo riuscire a sfruttare le pochissime occasioni che può darti nel corso della partita. (Ildenaro.it)

Sinner vince il terzo Masters 1000 stagionale : non succedeva dal 2018. Djokovic resta fermo a 99 titoli - Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia perché un atleta non trionfava in tre Masters 1000 nel corso dello stesso anno solare da addirittura sei anni: l’ultimo a riuscire nell’impresa fu Rafael Nadal, che nel 2018 si impose a Montecarlo e a Roma (dunque sulla terra rossa) oltre che in Canada (sul veloce). (Oasport.it)