Cristoforo Colombo, continua la diatriba sulle origini: e se fossero davvero catalane? (Di domenica 13 ottobre 2024) Cristoforo Colombo è nato davvero a Genova, come in molti (soprattutto in Italia) hanno sempre creduto? Si insinuano ulteriori dubbi. La figura di Cristoforo Colombo, l'illustre navigatore che cambiò il corso della storia umana scoprendo le Americhe nel 1492, è da sempre avvolta in un alone di mistero per quanto riguarda le sue vere origini. Tradizionalmente considerato genovese, una nuova teoria proposta da un documentario spagnolo solleva dubbi sulla sua nazionalità, suggerendo che potrebbe essere stato in realtà spagnolo e più precisamente di origine ebraica sefardita. Italiano o catalano? Si continua a dibattere sulle origini di Cristoforo Colombo – notizie.comIl documentario "Colon Adn. Su verdadero origen", trasmesso dalla televisione pubblica spagnola TVE, si basa sul lavoro del medico forense José Antonio Llorente e del suo team dell'università di Granada.

