Tvplay.it - Crisi Roma, doccia fredda per Juric: il dato è ufficiale

(Di domenica 13 ottobre 2024) In casa, in attesa della sfida di campionaato contro l’Inter, bisogna registrare unallarmante per Ivan. Ladi Ivan, una volta archiviata questa sosta di campionato per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, avrà di fronte a sé una sfida molto difficile. I giallorossi, infatti, ospiteranno allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia. Tuttavia, visto il pari rimediato in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta, ladovrà cercare di fare di tutto per ottenere i tre punti contro l’Inter. I giallorossi, infatti, sono adesso al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta. Il team capitolino, di fatto, deve obbligatoriamente qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, considerando soprattutto i circa 100 milioni di euro investiti l’estate scorsa.