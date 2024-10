Cittadella a Prato per il riscatto. Il Terre non può sbagliare (Di domenica 13 ottobre 2024) La Cittadella d’assalto in trasferta (2 vittorie su 2 fin qui) cerca oggi alle 15 a Prato (campo "Chiavacci", diretta sulla pagina FB dei toscani) con l’altra matricola Zenith un risultato positivo per cancellare il passo falso col San Marino nella 6^ giornata di Serie D. Mister Salmi non ha Sardella (Martey a sinistra) e Fontana, fra i pali dubbio Albieri-Piga, nei toscani squalificato Fiaschi, ko Malpaganti e Prati, da valutare Rosi e Vezzi. Le altre: Sasso M.-Sammaurese, Imolese-Ravenna, Piacenza-Prato, Tau-Corticella, Forlì-Fiorenzuola, Pistoiese-Tuttocuoio, Riccione-Progresso, rinv. 16/10 San Marino-Lentigione. Clas. Tau 15, Forlì, Sasso M. e Imolese 10, Cittadella e Tuttocuoio 9, Piacenza e Pistoiese 8, Lentigione e San Marino 7, Ravenna 6, Fiorenzuola e Prato 5, Riccione, Zenith e Corticella 4, Sammaurese 2, Progresso 1. Ilrestodelcarlino.it - Cittadella a Prato per il riscatto. Il Terre non può sbagliare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lad’assalto in trasferta (2 vittorie su 2 fin qui) cerca oggi alle 15 a(campo "Chiavacci", diretta sulla pagina FB dei toscani) con l’altra matricola Zenith un risultato positivo per cancellare il passo falso col San Marino nella 6^ giornata di Serie D. Mister Salmi non ha Sardella (Martey a sinistra) e Fontana, fra i pali dubbio Albieri-Piga, nei toscani squalificato Fiaschi, ko Malpaganti e Prati, da valutare Rosi e Vezzi. Le altre: Sasso M.-Sammaurese, Imolese-Ravenna, Piacenza-, Tau-Corticella, Forlì-Fiorenzuola, Pistoiese-Tuttocuoio, Riccione-Progresso, rinv. 16/10 San Marino-Lentigione. Clas. Tau 15, Forlì, Sasso M. e Imolese 10,e Tuttocuoio 9, Piacenza e Pistoiese 8, Lentigione e San Marino 7, Ravenna 6, Fiorenzuola e5, Riccione, Zenith e Corticella 4, Sammaurese 2, Progresso 1.

Cittadella a Prato per il riscatto. Il Terre non può sbagliare - La Cittadella d'assalto cerca la vittoria contro il Zenith a Prato per riprendersi dal passo falso. In Eccellenza, Terre di Castelli e Castelfranco affrontano sfide decisive.

Duello tra matricole. Arrivano i modenesi. Zenith, avanti tutta - La Zenith Prato si prepara ad affrontare il Cittadella Vis Modena per continuare la serie positiva e puntare alla salvezza in Serie D. Mister Settesoldi punta sull'entusiasmo della squadra dopo la pri ...

