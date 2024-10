Basket, Napoli perde anche a Sassari: terzo ko in tre partite per gli azzurri (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campionato del Napoli Basket continua ad essere tutto in salita. Gli azzurri rimediano a Sassari la terza sconfitta su tre partite cedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se Napolitoday.it - Basket, Napoli perde anche a Sassari: terzo ko in tre partite per gli azzurri Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campionato delcontinua ad essere tutto in salita. Glirimediano ala terza sconfitta su trecedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se

Basket - Serie A 2024/25 : Napoli non pervenuta - Sassari domina e vince facilmente - LA CRONACA DEL MATCH SASSARI-NAPOLI – I padroni di casa provano fin da subito a imprimere il loro ritmo sulla gara, con un ispirato Bendzius coadiuvato da Fobbs. Sassari ne approfitta e scava un divario troppo pesante per essere recuperato: la tripla del giovane classe 2006 Trucchetti regala infatti il +30 alla squadra di casa, con Napoli che è già ampiamente negli spogliatoi a fine terzo quarto ... (Sportface.it)