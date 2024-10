Lanazione.it - Anni di violenze sulla compagna, anche davanti ai figli. Arrestato 41enne

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lucca, 13 ottobre 2024 - Undi Lucca è statodai carabinieri venerdì scorso per aver picchiato la sua ex. Ora dovrà scontare una condanna a 2e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Ledonna sono andate avanti per, dal 2019 al 28 aprile 2024. La condanna per l'uomo, disoccupato, è stata emessa il 16 settembre. Le indagini hanno permesso di accertare che l'uomo, durante il periodo di convivenza con lain un piccolo appartamento del centro storico di Lucca, ha usato violenzadonna a volteaiminori.