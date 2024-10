Accusa, pedopornografia: fra i tre arrestati un prete ed un appartenente alle forze dell’ordine, perquisizioni anche in Puglia Polizia postale (Di domenica 13 ottobre 2024) Stando all’Accusa, attraverso il canale telegram avveniva la diffusione è lo scambio online di materiale pedopornografico. Indagine durata oltre sei mesi e condotta dalla Polizia postale di Torino. Tre arrestati fra cui un prete ed un componente delle forze dell’ordine, ventinove indagati e numerose perquisizioni effettuate con l’impegno di vari compartimenti regionali della Polizia postale fra cui quello di Bari. L'articolo Accusa, pedopornografia: fra i tre arrestati un prete ed un appartenente alle forze dell’ordine, perquisizioni anche in Puglia <small class="subtitle">Polizia postale</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Accusa, pedopornografia: fra i tre arrestati un prete ed un appartenente alle forze dell’ordine, perquisizioni anche in Puglia Polizia postale Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Stando all’, attraverso il canale telegram avveniva la diffusione è lo scambio online di materiale pedopornografico. Indagine durata oltre sei mesi e condotta dalladi Torino. Trefra cui uned un componente delle, ventinove indagati e numeroseeffettuate con l’impegno di vari compartimenti regionali dellafra cui quello di Bari. L'articolo: fra i treuned unin proviene da Noi Notizie..

