Volley, Superlega: Perugia non sbaglia in casa di Modena (Di sabato 12 ottobre 2024) Terza giornata di Superlega 2024/2025 e terza vittoria per la Sir Safety Perugia, che passa in tre set in casa di Modena. 25-23 25-19 25-21 il punteggio a favore della squadra di Angelo Lorenzetti che, dopo i successi con Padova (al tie-break) e Verona, mantiene intatto il suo cammino in campionato. Perugia è ancora imbattuta in stagione e ha già nell’albo 24/25 il primo trofeo di stagione con la finale di Supercoppa vinta con Trento. Seconda sconfitta in campionato per una buona Modena, che ha ottenuto l’unico successo in casa contro la neopromossa Grottazzolina. Nella prossima giornata Giannelli e compagni ospiteranno Cisterna per poi andare in trasferta a Trento (27 ottobre ore 18.00) per il big match contro l’Itas. Modena è chiamata a ripartire, ma l’impresa non sarà facile visto che sarà avversaria proprio di Michieletto e compagni domenica prossima alle 16.00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Terza giornata di2024/2025 e terza vittoria per la Sir Safety, che passa in tre set indi. 25-23 25-19 25-21 il punteggio a favore della squadra di Angelo Lorenzetti che, dopo i successi con Padova (al tie-break) e Verona, mantiene intatto il suo cammino in campionato.è ancora imbattuta in stagione e ha già nell’albo 24/25 il primo trofeo di stagione con la finale di Supercoppa vinta con Trento. Seconda sconfitta in campionato per una buona, che ha ottenuto l’unico successo incontro la neopromossa Grottazzolina. Nella prossima giornata Giannelli e compagni ospiteranno Cisterna per poi andare in trasferta a Trento (27 ottobre ore 18.00) per il big match contro l’Itas.è chiamata a ripartire, ma l’impresa non sarà facile visto che sarà avversaria proprio di Michieletto e compagni domenica prossima alle 16.00.

