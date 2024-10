Verissimo, tra gli ospiti del weekend Al Bano, Mauro Corona e Barbara Palombelli (Di sabato 12 ottobre 2024) Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 12 e 13 ottobre 2024 ci sono Al Bano con Romina Carrisi, Mauro Corona, Barbara Palombelli, Red Canzian e Sal Da Vinci Sabato 12 e domenica 13 ottobre, su Canale 5, appuntamento ricco di emozioni a Verissimo. Sabato, alle ore 16.30 a Verissimo, in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. .com - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Al Bano, Mauro Corona e Barbara Palombelli Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024), tra glidi Silvia Toffanin del 12 e 13 ottobre 2024 ci sono Alcon Romina Carrisi,, Red Canzian e Sal Da Vinci Sabato 12 e domenica 13 ottobre, su Canale 5, appuntamento ricco di emozioni a. Sabato, alle ore 16.30 a, in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore, presenza fissa di E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli.

