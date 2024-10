Verissimo ospiti di Silvia Toffanin 12 e 13 ottobre | chi sono

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, sabato 12, e domani, domenica 13, con ‘’.di, dalle 16.30 di sabato su Canale5 Nadia Bengala, che parlerà della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di ‘E’ sempre Cartabianca’, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli.