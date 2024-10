Quotidiano.net - Ucciso nel Milanese, fermato 19enne che si era costituito

(Di sabato 12 ottobre 2024) È stato posto in stato di fermo il(e non 18enne come si era saputo in un primo momento) che si èad Alessandria in relazione all'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31ennecon una coltellata a Rozzano (Milano). Ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato (non lo stesso della vittima). Lo hanno coni Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che conducono le indagini coordinate dalla pm Letizia Mocciaro che lo ha interrogato in serata.