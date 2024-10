Turchia, Calhanoglu si gode il successo: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante, ecco perchè» (Di sabato 12 ottobre 2024) Calhanoglu si gode il successo con la Turchia: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante». Le parole Vittoria sofferta per la Turchia di Calhanoglu, che con 1-0 grazie alla rete di Kahveci vince di misura contro Montenegro. In vista dei prossimi impegni della Nazionale, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni: PAROLE– «Non Calcionews24.com - Turchia, Calhanoglu si gode il successo: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante, ecco perchè» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)siilcon la: «la. La». Le parole Vittoria sofferta per ladi, che con 1-0 grazierete di Kahveci vince di misura contro Montenegro. In vista dei prossimi impegni della Nazionale, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni: PAROLE– «Non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Immobile inarrestabile - segna un gol a partita con il Besiktas : in Turchia è il capocannoniere - In 10 partite ha segnato 10 gol, tra i quali quattro doppiette: Immobile non si ferma neanche in Turchia e con la maglia del Besiktas è già diventato l'idolo dei tifosi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inter - la SCELTA di Montella su Calhanoglu per la partita tra Turchia Islanda - L’Inter osserva i propri giocatori in Nazionale tra cui Hakan Calhanoglu, impegnato in Turchia Islanda Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, è stato scelto da Vincenzo Montella come titolare nel centrocampo a due nella sfida di Nations League contro l’Islanda. Ecco le formazioni ufficiali: TURCHIA (4-2-3-1): Mert Günok; Mert Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yüksek; Can ... (Calcionews24.com)

ITALIA – TURCHIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI - Non è tempo di piangersi addosso, però, proprio per questo bisogna voltare decisamente pagina e concentrarsi sulla nazionale femminile che si è meritatamente conquistata l’accesso alla semifinale battendo la Serbia. Adesso in semifinale le azzurre incontreranno per la 2° volta in pochi giorni la Turchia, squadra che l’Italia è riuscita a battere nettamente nella fase ai gironi con un ... (Dayitalianews.com)