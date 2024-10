Today You Die | tutte le curiosità sul film con Steven Seagal

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)You Die:lesulconGrazie alle sue interpretazioni in numerosid’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attoresi è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Dei suoi, uno dei più appassionanti è senza dubbioYou Die, da lui realizzato nel 2005 con il regista Don E. FauntLeRoy, che conrealizzò anche Mercenary for Justice e Urban Justice. Proprio FauntLeRoy, in un’intervista del 2020, ha dichiarato che il produttore Avi Lerner lo mandò dacon una copia della sceneggiatura e l’ordine di fargli firmare il contratto.