Quotidiano.net - Tajani, su Unifil vogliamo sapere cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sull'attacco israeliano all', "se è stata una scelta politica o di militari sul terreno. Perché i nostri militari non sono terroristi di Hezbollah. e noi siamo amici di Israele. Aspettiamo risposte dall'inchiesta israeliana": lo ha detto intervenendo alla festa de Il Foglio il vicepremier e ministro degli esteri Antonio. "Sono settimane che chiediamo garanzie al governo israeliano - ha proseguito - e ci sono state date assicurazioni", ma "troppe volte ci sono stati attacchi contro i militari dell', ci sono stati feriti". "I militari italiani non si toccano", ha ribadito.