Iltempo.it - Sistema Riace, presentato il conto a Lucano: quanto deve risarcire

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Maxi risarcimento per oltre 4,2 milioni di euro in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo ha stabilito la Corte dei Conti di Catanzaro, con la sentenza di condanna emessa lo scorso 10 ottobre nei confronti di 40 soggetti, tra ex amministratori di enti locali calabresi e di societĂ cooperative e associazioni aventi sede in provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Tra questi, anche l'allora sindaco di MimmoÂ, rieletto a giugno 2024 alla guida del borgo simbolo dell'accoglienza e attualmente parlamentare europeo, l'ex dirigente pro tempore del settore Protezione civile della Regione Calabria Salvatore Mazzeo, nonchĂ© amministratori dei Comuni di Caulonia e Acquaformosa.