Sinner-Djokovic orario Finale ATP Shanghai 2024 | programma tv streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella Finale del Masters 1000 di Shanghai. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre (ore 10.30), quando il tennista italiano incrocerà il fuoriclasse serbo sul cemento della località cinese. Si preannuncia un confronto altamente appassionante, avvincente ed equilibrato, che mette in palio il prestigioso titolo e un ricco montepremi che fa parecchia gola ai due contendenti, reduci da una bel cammino in questo torneo. Il numero 1 del mondo incrocerà il numero 4 del ranking ATP: da una parte il vincitore di Australian Open e US Open nel corso di questa stagione, dall'altra un fenomeno capace di conquistare addiritura 24 Slam nel corso della sua gloriosa carriera. Jannik Sinner ha regolato nell'ordine Ben Shelton, Daniil Medvedev e Tomas Machac, mentre Novak Djokovic ha avuto la meglio su Safiullin, Mensik e Fritz. negli ultimi tre turni.

