Ilfoglio.it - Pinker: "Guardiamo con nostalgia ai bei vecchi tempi perché non ci ricordiamo com'erano"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Teorico dell’ottimismo basato sui fatti e professore di Psicologia a Harvard, Stevenè uno dei cento pensatori più importanti oggi secondo Time magazine. Lo ha intervistato Marco Bardazzi alla Festa dell'ottimismo 2024. Lo scienziato ha opposto una "visione del mondo basato sui dati" a una "basata sui titoli dei giornali", che sono una delle spiegazioni per il "pessimismo che predomina nell'opinione pubblica oggi". "La natura stessa delle notizie tende a prediligere l'inusuale e il negativo. Potremmo raccontare che negli ultimi anni un miliardo di persone è uscito dalla povertà, che l'aspettativa di vita è cresciuta sempre e che i morti in guerra oggi sono meno che negli anni 60 e 70, ma non possiamo scriverci titoli di giornale".