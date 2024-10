Ilrestodelcarlino.it - Pierina uccisa, una nuova pista: omicidio compiuto con due armi. “Oppure da più persone insieme”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Rimini, 12 ottobre 2024 – La resa dei conti potrebbe essere vicina. Quell’incidente probatorio con cui cristallizzare l’affidabilità della prova regina, il filmato del 3 ottobre 2023 alle 22.17 ripreso dalla cam3 della farmacia San Martino e in cui si vede un uomo di colore – sostengono gli investigatori – dirigersi verso il portone del civico 31 di via del Ciclamino, è infatti atteso a strettissimo giro di vite dalla Procura. È questa la mossa, incalzata nei giorni scorsi dal gip Vinicio Cantarini, ma non ancora raccolta fin qui né dall’accusa né dalla difesa di Dassilva, per dare un definitivo impulso in un senso o nell’altro all’inchiesta che da oltre un anno tiene con il fiato sospeso la città e cerca di fare luce sull’diPaganelli.