Per Webuild, Milan e Inter ripenseranno alla ristrutturazione di San Siro (Di sabato 12 ottobre 2024) I top manager di Webuild presenti all'inaugurazione della nuova tratta di M4 tra San Babila e San Cristoforo era un'occasione irripetibile per parlare anche dello stadio di San Siro, soprattutto dopo le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni, venerdì agli Stati generali dello sport a

Webuild - al via l’intera M4 Milano. Da est a ovest città in 30 minuti - Per l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, “si tratta di un’opera realizzata grazie alle competenze uniche di persone e imprese che con il loro lavoro hanno consegnato una linea dal grande valore non solo ingegneristico, ma anche in termini di sostenibilità , valorizzazione del patrimonio storico e riqualificazione urbana”. (Unlimitednews.it)

Milano - Salini (WeBuild) : “Inaugurazione M4 grande traguardo e grande orgoglio” - L’inaugurazione dell’intera linea della metropolitana M4 di Milano “per Webuild rappresenta certamente un grande traguardo, perché nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana, perché nella storia di questo si tratta, è un successo importante. “È stata una sfida importante, perché riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città e riuscire a farlo in questi tempi, compreso il ... (Lapresse.it)

Milano - Webuild sostiene la prima charity dinner della “Casa delle Luci” - it. Le foto offerte sono parte di una ampia collezione che ha dato vita all’omonimo libro edito da Rizzoli per conto del Gruppo e ad una mostra tenutasi nel 2023 presso l’Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, mostrando una Roma insolitamente vuota e silenziosa, ed esaltando l’anima della città per ripensare le infrastrutture urbane del futuro in una nuova ottica di sostenibilità . (Ildenaro.it)