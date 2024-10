Per quanto Carmen Di Pietro arrivi ultima a Tale e Quale show 2024, è lei l’irresistibile attrazione (Di sabato 12 ottobre 2024) A Carmen Di Pietro sempre il ruolo della svampita soubrette pronta a sabotare qualsiasi prova canora. Irresistibile il suo contributo a Tale e Quale show 2024, così come le divertenti resistenze di Cristiano Malgioglio alla sua "arte". Ieri sera si è aggiunta una Geppi Cucciari a dir poco avvilita. E lo show è servito. Fanpage.it - Per quanto Carmen Di Pietro arrivi ultima a Tale e Quale show 2024, è lei l’irresistibile attrazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ADisempre il ruolo della svampita soubrette pronta a sabotare qualsiasi prova canora. Irresistibile il suo contributo a, così come le divertenti resistenze di Cristiano Malgioglio alla sua "arte". Ieri sera si è aggiunta una Geppi Cucciari a dir poco avvilita. E loè servito.

