Movieplayer.it - On the Edge, la recensione: un teso revenge-movie tra la vita e la morte

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il protagonista di On theè un conducente della metropolitana che, dopo ladel figlio, rivela il suo passato e si imbarca in una disperata missione di vendetta. Con Antonio de la Torre, su Rai4 e RaiPlay. Leo Castaneda, un individuo di mezz'età originario della Spagna, è da tempo residente a Bruxelles, dove lavora come conducente della metropolitana. Una notte assiste al suicidio di un ragazzo che si getta sotto i vagoni, già gravemente ferito: non è infatti l'impatto a ucciderlo, ma il trauma precedentemente riportato. Come se non bastasse, Leo scopre che il giovane altri non era che il figlio Hugo, del quale non sapeva nulla da più di due anni. In On thein seguito all'accaduto Leo decide di cominciare a indagare parallelamente alle forze dell'ordine su quanto sia veramente accaduto, scoprendo ben presto