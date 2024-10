Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano, le sue ultime ore: il turno di notte, la borsa della spesa mancante e il portafoglio senza soldi (Di sabato 12 ottobre 2024) Una telecamera di sicurezza avrebbe immortalato Manuel Mastrapasqua, un 31enne accoltellato la scorsa notte a Rozzano, nel Milanese, mentre camminava da solo circa quattro minuti prima che un’auto dei carabinieri, in transito su viale Romagna, lo trovasse a terra in condizioni critiche, ferito vicino al cuore. Quindi, sembra che il giovane sia stato aggredito in quel breve intervallo di tempo. È stato rinvenuto nei pressi di una fermata del tram, dalla parte opposta rispetto alla pensilina, nonostante non fosse sceso lì, come confermato dalle immagini che lo ritraggono mentre camminava poco prima. Thesocialpost.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano, le sue ultime ore: il turno di notte, la borsa della spesa mancante e il portafoglio senza soldi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una telecamera di sicurezza avrebbe immortalato, un 31enne accoltellato la scorsa, nel Milanese, mentre camminava da solo circa quattro minuti prima che un’auto dei carabinieri, in transito su viale Romagna, lo trovasse a terra in condizioni critiche, ferito vicino al cuore. Quindi, sembra che il giovane sia stato aggredito in quel breve intervallo di tempo. È stato rinvenuto nei pressi di una fermata del tram, dalla parte opposta rispetto alla pensilina, nonostante non fosse sceso lì, come confermato dalle immagini che lo ritraggono mentre camminava poco prima.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua ucciso in 4 minuti fuori dal supermercato a Rozzano : l’ipotesi di una rapina - Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso la notte tra giovedì e venerdì a Rozzano (Milano), è stato ucciso con un unico colpo in 4 minuti. Si indaga per capire cosa sia successo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano : l'agguato in 4 minuti - il portafogli senza contanti - la coltellata al petto. Cosa sappiamo - Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Tra queste... (Leggo.it)

Morte di un bravo ragazzo. Manuel Mastrapasqua “era una persona semplice - risparmiava per andare a vivere con la sua ragazza” - Rozzano (Milano) – “Manuel sognava la semplicità . Una sola denuncia per smarrimento dei documenti anni fa. Serio, educato e molto tranquillo. Nulla di straordinario, forse. “Cosa gli è successo? Chi gli ha fatto del male? Vorrei che si lavorasse per la sicurezza a Rozzano. . Lavorava fino tardi, spesso faceva turni che lo portavano a ritentare alle 2 di notte - racconta una compagna di classe ... (Ilgiorno.it)

L’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. La coltellate in un intervallo di quattro minuti e quell’oggetto scomparso - Il primo fa capolinea a Gratosoglio, il secondo prosegue verso il Comune dell’hinterland sud. .  La priorità di chi sta indagando su un vero e proprio rompicapo è quella di acquisire tutti i filmati delle telecamere, con l’obiettivo di ricostruire il tragitto che Manuel ha percorso per raggiungere l’abitazione di via Lillà 13 a Rozzano dove viveva con la madre e il fratello diciottenne. (Ilgiorno.it)