Nuovo farmaco contro l'obesità per una perdita di peso fino al 22% (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell'obesità, che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati in continua crescita. Secondo il rapporto ISTAT, In Italia, nel 2021 la quota di sovrappeso nella popolazione adulta è pari al 36,1%, mentre le persone con obesità sono l'11,5%, con un trend in costante crescita. La novità terapeutica è rappresentata dalla molecola Tirzepatide, adesso disponibile in Italia, che potra' rivelarsi dirompente, considerato anche il ruolo dell'obesita' nel determinare patologie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche. Questa nuova molecola, unica nel suo genere, non solo aiuta a perdere peso, ma contribuisce anche a ridurre i principali fattori di rischio cardiovascolare. Agi.it - Nuovo farmaco contro l'obesità per una perdita di peso fino al 22% Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell'obesità, che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati in continua crescita. Secondo il rapporto ISTAT, In Italia, nel 2021 la quota di sovrapnella popolazione adulta è pari al 36,1%, mentre le persone con obesità sono l'11,5%, con un trend in costante crescita. La novità terapeutica è rappresentata dalla molecola Tirzepatide, adesso disponibile in Italia, che potra' rivelarsi dirompente, considerato anche il ruolo dell'obesita' nel determinare patologie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche. Questa nuova molecola, unica nel suo genere, non solo aiuta a perdere, ma contribuisce anche a ridurre i principali fattori di rischio cardiovascolare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tirzepatide : il nuovo farmaco rivoluzionario per il trattamento dell’obesità - Gli esperti prevedono che questo trattamento possa non solo ridurre significativamente il peso corporeo, ma anche migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo il rischio di complicanze gravi come malattie cardiovascolari, apnea notturna e diabete. In questo contesto, i progressi farmacologici giocano un ruolo cruciale nel fornire nuove soluzioni terapeutiche. (Velvetmag.it)

Menopausa : che cos’è il nuovo farmaco non ormonale per le vampate - Parliamone, non sentiamoci sole. Leggi anche › Insonnia in menopausa: cosa può favorire il sonno che non arriva Vampate in menopausa: cosa sono, come alleviarle ... (Iodonna.it)

Takeda - nuovo polo del farmaco a Rieti da 350 milioni - Takeda Italia ha inaugurato il nuovo polo farmaceutico biotech a Rieti frutto di un piano di investimenti quinquennale pari a 350 milioni di euro annunciato nel 2021 che ha raddoppiato la capacità produttiva. "Abbiamo lavorato intensamente per rendere l'Italia un terreno ancora più fertile per gli investimenti stranieri. (Quotidiano.net)