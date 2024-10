Ilrestodelcarlino.it - Muore schiacciato da un bancale di finestre: la vittima è un operaio di 25 anni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Vicenza, 12 ottobre 2024 -da undi, un25enne è morto poco dopo in ospedale. È successo alla Tecnomat di Altavilla Vicentina, un grande magazzino specializzato in materiale edili. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal crollo di unnella zona adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l'edilizia. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza, il 25enne non ce l’ha fatta. “Una tragedia inaccettabile, che ci riporta alla questione della sicurezza sul lavoro per cui non si fa abbastanza”, commenta il senatore e segretario regionale Pd, Andrea Martella. Nel 2023, in Veneto ci sono stati 101 morti sul lavoro.